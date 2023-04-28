Игра на валютном курсе: казино или нет?

Несмотря на то, что ежедневный оборот FOREX (Foreign Exchange) составляет несколько триллионов долларов и на нем совершают операции Центральные Банки и другие крупные международные корпорации, торговля на валютном рынке у многих ассоциируется с игрой в казино.

Так чем же все-таки Форекс является на самом деле — непредсказуемой азартной игрой, сравнимой с запуском виртуальных барабанов слотов или все-таки поддающимся прогнозу бизнесом?

Важно! Мы не даем никаких советов, не советуем куда финансировать, только информационный контент, мы считаем Форекс скамей.

Что такое валютный курс и как на нем заработать?

Валютный курс отражает стоимость одной валюты в валюте другой страны. На цену влияет спрос и предложение. Например, в случае увеличения спроса, растет и курс. В действительности на стоимость валюты влияет большое количество факторов, включая экономическую ситуацию в стране, правила валютных операций и установленный центральным банком режим валютного курса.

Торговля валютой осуществляется на международном рынке Форекс. Его участники извлекают прибыль из колебаний курса, покупая ее при уменьшении стоимости и продавая в случае увеличения.

Что общего у трейдинга с игрой в казино?

Для торговли на рынке Форекс не обойтись без компании, которая предоставляет брокерские услуги. Поэтому, как гемблеру требуется регистрация на площадке для азартных игр, так и трейдеру необходимо создать учетную запись на сайте подходящего брокера.

Выбор последнего также во многом аналогичен поиску онлайн-казино и основывается на следующих аспектах:

Лицензия.

Доступные финансовые инструменты для получения прибыли.

Скачиваемые платформы для торговли.

Бонусы.

Комиссии.

Поддерживаемые платежные системы.

Наличие регулятора позволяет трейдерам быть уверенными в честности брокерской компании, ассортимент активов определяет спектр возможностей по получению прибыли, а наличие бонусов, узкий спред и удобные платежные методы создают комфортные условия для торговли.

Главное сходство торговли на валютном рынке с игрой в казино — невозможность гарантированного прогноза на движение стоимости валют в краткосрочной перспективе. Это может создавать ощущение непредсказуемости того, что происходит на рынке Форекс. А ведь, как известно, случайность — главный принцип работы любого казино, поскольку игровые автоматы работают на основе ГСЧ (генератор случайных чисел).

Однако в отношении валютного рынка это не совсем справедливо. Несмотря на не всегда ожидаемые локальные колебания, в более длительной перспективе он в большей степени поддается прогнозированию при условии профессиональной аналитики и умения получать необходимые для обработки данные.

В чем отличие игры на валютном рынке от казино?

Несмотря на рассмотренное выше сходство игры на валютном курсе с игрой в казино, колебания цен на Форексе обусловлены не случайностью, а определенными экономическими законами, включающими в себя, помимо всего прочего, спрос и предложение. А потому здесь, в отличие от казино, многое зависит от трейдера, точнее, от его умения анализировать рынок и правильно предсказывать на основе полученных выводов изменения в стоимости тех или иных валют.

Другими словами, как долго бы гемблер не играл в автоматы, на длинной дистанции преимущество всегда будет за казино и опыт здесь мало что может кардинально изменить, ведь чаще всего все решает его величество случай. В торговле же на валютном рынке знание фундаментальных экономических законов, умение ориентироваться в текущей обстановке и способность выполнять профессиональную аналитику может сделать вас успешным трейдером, который способен получать прибыль из постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры.

Вывод

Представление о схожести трейдинга на валютных парах с игрой в казино присуще в основном тем, кто имеет поверхностное представление о том, как на самом деле обстоят дела на Форекс. Отсутствие понимания экономических законов и текущих рыночных тенденций создает впечатление полной иррациональности движения стоимости валют.

Причин колебаний стоимости валютных пар действительно много и они могут оказывать разное по силе влияние. Поэтому трейдинг — сложная, трудоемкая и требующая серьезных аналитических навыков профессия, нуждающаяся в задействовании умственных способностей, не идущих ни в какое сравнение с теми, которые нужны для игры в автоматы.