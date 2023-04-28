Гра на валютному курсі: казино чи ні?

Попри щоденний оборот FOREX (Foreign Exchange), який становить кілька трильйонів доларів, та той факт, що на ньому здійснюють операції Центральні Банки й інші великі міжнародні корпорації, торгівля на валютному ринку у багатьох продовжує асоціюватися з грою у казино.

Тож чим Форекс є насправді — непередбачуваною азартною грою, як, наприклад, запуск барабанів у віртуальних слотах, чи бізнесом, який все ж таки піддається прогнозуванню?

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Що таке валютний курс та як на ньому заробити?

Валютний курс відображає вартість однієї валюти у валюті іншої країни. На ціну впливає попит та пропозиція. Наприклад, у разі збільшення попиту, зростає курс. Насправді на вартість валюти впливає велика кількість факторів, включаючи економічну ситуацію у державі, правила валютних операцій та встановлений центральним банком режим валютного курсу.

Торгівля валютою відбувається на міжнародному ринку Форекс. Його учасники отримують прибуток з коливань курсу, купуючи її при зменшенні вартості та продаючи у разі його збільшення.

Що спільного у трейдингу з грою у казино?

Для торгівлі на ринку Форекс не обійтися без компанії, яка надає брокерські послуги. Тому, як гемблеру потрібна реєстрація на майданчику для азартних ігор, так і трейдеру необхідно створити власний обліковий запис на сайті відповідного брокера.

Вибір останнього також багато у чому є аналогічним до пошуку онлайн-казино й ґрунтується на наступних аспектах:

Ліцензія

Доступні фінансові інструменти.

Платформи для торгівлі.

Бонуси

Комісії.

Платіжні системи.

Наявність регулятора дозволяє трейдерам бути впевненими у чесності брокерської компанії, асортимент активів визначає спектр можливостей для отримання прибутку, а наявність бонусів, вузький спред та зручні платіжні методи створюють комфортні умови для торгівлі.

Головна схожість торгівлі на валютному ринку з грою у казино — неможливість гарантованого прогнозу руху вартості валют у короткостроковій перспективі. Це може створювати відчуття непередбачуваності того, що відбувається на ринку Форекс. А, як відомо, випадковість — головний принцип роботи будь-якого казино, оскільки гральні автомати працюють, використовуючи ГВЧ (генератор випадкових чисел).

Однак у випадку валютного ринку такий висновок насправді є помилковим. Попри не завжди очікувані локальні коливання, у більш тривалій перспективі він значно більшою мірою піддається прогнозуванню за умови професійної аналітики та вміння отримувати необхідні для неї дані.

У чому відмінність гри на валютному ринку від казино?

Попри розглянуту вище подібність гри на валютному курсі з грою у казино, коливання цін на Форексі обумовлені не випадковістю, а певними економічними законами, що включають, серед іншого, попит і пропозицію. А тому тут, на відміну від казино, багато що залежить від трейдера, а точніше, від його вміння аналізувати ринок та правильно передбачати зміну вартості тих чи інших валют.

Іншими словами, як би довго гемблер не грав в автомати, на значній дистанції перевага завжди буде за казино і досвід тут мало що може кардинально змінити, адже найчастіше усе вирішує його величність випадок. У торгівлі ж на валютному ринку знання фундаментальних економічних законів, вміння орієнтуватися у поточних обставинах та спроможність виконувати професійну аналітику здатні допомогти трейдеру на сталій основі отримувати прибуток з мінливої ринкової кон'юнктури.

Висновок

Уявлення про схожість трейдингу на валютних парах з грою в казино притаманне переважно тим, хто має поверхове уявлення про те, що насправді відбувається на Форекс. Відсутність розуміння економічних законів та поточних ринкових тенденцій створює враження повної ірраціональності руху вартості валют.

Причин коливань вартості валютних пар дійсно багато і вони можуть мати різний за силою вплив. Тому трейдинг — складна та трудомістка професія, що потребує серйозних аналітичних навичок й вимагає залучення розумових здібностей, які не йдуть у жодне порівняння з тими, що потрібні для гри в автомати.