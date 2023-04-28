NYT: США передали Украине датчики радиации для обнаружения ядерных взрывов

Соединенные Штаты оснащают Украину датчиками, которые могут обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или грязной бомбы и идентифицировать того, кто совершил атаку, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет The New York Times.

Одна из целей передачи такого оборудования состоит в том, чтобы убедиться, что если Россия взорвет радиоактивное оружие на украинской территории, ее "атомная подпись" и вина Москвы могут быть подтверждены.

Группа поддержки ядерных аварий, или NEST, – теневое подразделение экспертов по атомной энергии, находящееся в ведении агентства нацбезопасности США, – работает с Украиной над размещением датчиков радиации, обучением персонала, мониторингом данных и предупреждением о смертельной радиации.

Агентство сообщило, что сеть датчиков развертывается "по всему региону" и будет иметь возможность "характеризовать размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва". Кроме того, агентство заявило, что развернутые датчики лишат Россию "любой возможности применить ядерное оружие в Украине без указания виновных".

В одном из сценариев Вашингтон мог бы использовать информацию, собранную сетью, чтобы исключить возможность неправильной идентификации нападавшего, который устроил ядерный взрыв. Это может показаться ненужным шагом, учитывая отличительную особенность грибовидного облака. Но если оружие будет доставлено грузовиком, танком или лодкой, а не заметной ракетой с отслеживаемой траекторией полета, выяснить его происхождение может оказаться практически невозможно.

По мнению экспертов в области ядерной энергетики, публичная информация о таком оборонительном планировании может сдерживать Москву, поскольку она знает, что Вашингтон может разоблачить так называемую операцию "ложного действия".

Например, Москва может ложно заявить, что Киев устроил ядерный взрыв на поле боя, чтобы попытаться втянуть Запад в более глубокую войну. Но теоретически, при наличии сети датчиков, Вашингтон сможет сослаться на свои анализы ядерной атрибуции, чтобы показать, что на самом деле нападавшей стороной была Москва.

Напомним, Министерство энергетики США в письме к российской государственной корпорации "Росатом" предупредило о последствиях в случае вмешательства в секретные ядерные технологии, размещенные на ныне оккупированной Запорожской атомной электростанции.