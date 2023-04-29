Спецназовцы СБУ с начала апреля уничтожили более 20 целей на фронте
В апреле бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили более 20 целей на фронте, среди которых танки, БМП и БРТ, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"С начала апреля бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили 21 цель", - пишет пресс-служба.
Среди них:
- 4 танка Т-90 и Т-72;
- 9 БМП и один БРТ;
- 3 опорных пункта противника;
- другой военный транспорт: МТБЛ, "Урал" и т.д.