Спецназовцы СБУ с начала апреля уничтожили более 20 целей на фронте

В апреле бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили более 20 целей на фронте, среди которых танки, БМП и БРТ, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"С начала апреля бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили 21 цель" , - пишет пресс-служба.

Среди них: