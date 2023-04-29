Спецназовцы СБУ с начала апреля уничтожили более 20 целей на фронте

Спецназовцы СБУ с начала апреля уничтожили более 20 целей на фронте
Фото: Facebook

В апреле бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили более 20 целей на фронте, среди которых танки, БМП и БРТ, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"С начала апреля бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили 21 цель", - пишет пресс-служба.

Среди них:

  • 4 танка Т-90 и Т-72;
  • 9 БМП и один БРТ;
  • 3 опорных пункта противника;
  • другой военный транспорт: МТБЛ, "Урал" и т.д.

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