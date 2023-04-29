Спецназівці СБУ з початку квітня знищили понад 20 цілей на фронті

Протягом квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили більше 20 цілей на фронті, серед яких танки, БМП й БРТ, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал Служби безпеки України.

"З початку квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили 21 ціль" , - пише пресслужба.

Серед них: