Спецназівці СБУ з початку квітня знищили понад 20 цілей на фронті
Протягом квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили більше 20 цілей на фронті, серед яких танки, БМП й БРТ, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Telegram-канал Служби безпеки України.
"З початку квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили 21 ціль", - пише пресслужба.
Серед них:
- 4 танки Т-90 і Т-72;
- 9 БМП і один БРТ;
- 3 опорні пункти противника;
- інший військовий транспорт: МТБЛ, "Урал" тощо.