"Нафтогаз" назвал цену газа для населения на следующие 12 месяцев

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие годового тарифа до 1 мая 2024 года. Госкомпания поставляет газ для 98% домохозяйств.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу компании, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно сообщению, стоимость газа в тарифном плане "Фиксованный" составит 7,96 гривен за кубометр.

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ . Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.