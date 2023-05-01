"Нафтогаз" назвав ціну газу для населення на наступні 12 місяців

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію річного тарифу до 1 травня 2024 року. Держкомпанія поставляє газ для 98% домогосподарств.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу компанії, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з повідомленням, вартість газу у тарифному плані "Фіксований" становитиме 7,96 гривень за кубометр.

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ населення. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.