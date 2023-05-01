Доллар зажали в узком диапазоне

На календаре – 1 мая, но в этом году (как и в прошлом) – никаких майских праздников и никаких шашлыков. Во-первых, холодно, а во-вторых, все праздничные дни теперь рабочие. Ничего, отдохнем после нашей Победы…

Валютный рынок постепенно погружается в привычную больше для летнего времени сонливость. Причина очевидна: активность бизнеса на фоне резкого падения уровня жизни населения снижается. Да и самому населению все меньше дела до приобретения валюты: из-за роста цен на продукты и предметы первой необходимости денег после уплаты коммуналки и покупки еды остается все меньше.

Не удивительно, что колебания курса доллара становятся все слабее. Напомним: в пятницу 21 апреля ценники на табло столичных оптовых обменных пунктов достигли отметок 38,25-38,27 гривен. Затем котировки пошли вниз, и уже к среде доллар подешевел до 37,65 гривен. Такая цена оказалась привлекательной для покупателей, поэтому тренд снова развернулся вверх. Однако подняться выше 37,90 гривен доллару вновь не дали. Здесь уже активизировались продавцы: близость конца месяца вынуждала одних продавать валюту для того, чтобы выплатить заработную плату своим работникам, а других – погасить долги по кредитам и кредитным картам.

В результате доллар оказался зажат в узком диапазоне. Нижнюю его границу условно можно обозначить цифрами 37,50-37,55 гривен, а верхнюю – 37,95-38,00 гривен. Конечно же, это не жесткие рамки, и курс может ненадолго подняться на несколько копеек выше или же опуститься ниже, однако затем будет стремиться вернуться внутрь обозначенного диапазона.

Снижение активности на прошлой неделе имело место и на межбанковском валютном рынке. Общий объем операций, проводимый участниками торгов, снизился по сравнению с предыдущим периодом. Как следствие, снизились и объемы интервенций Национального банка: за период с 24 по 28 апреля он продал 444,74 млн долларов, что на 115,33 млн долларов меньше, чем с 17 по 21 апреля.

Слабая активность на наличном валютном рынке отмечается и в понедельник 1 мая. Немного выросший на выходных доллар вновь падает в цене из-за отсутствия спроса. Так, если утром в оптовых обменных пунктах столицы его продавали по 37,84-37,85 гривен, то к обеду – уже по 37,76-37,77 гривен. При этом объемы операций, как сообщили порталу «Курс Украины» операторы наличного рынка, - очень незначительные.

Сколько будет стоить доллар в мае?

Проводя параллель с прошлыми годами, некоторые аналитики утверждают, что из-за сезонного снижения спроса на валюту можно ожидать дальнейшего падения курса доллара. В то же время сжатие экономики и необходимость финансирования военных расходов (прежде всего, выплат военным) подразумевают высокую вероятность включения печатного станка. И тогда удержать курс на нынешнем уровне будет непросто. А деньги придется изыскивать: накануне готовящегося контрнаступления вопрос с возвратом отнятых ранее выплат военнослужащим надо решать любыми способами. Уже раздаются предложения ввести дополнительный налог на продажу алкоголя, а полученные доходы направить на выплаты военным. Сложно сказать, насколько это серьезно, но раз уже звучат такие идеи, то ситуация – далека от стабильной и предсказуемой.

Ближайшие две недели курс доллара попробует удержаться в обозначенном выше диапазоне. Впрочем, такая «стабильность» вряд ли будет долгой. И возобновление роста доллара кажется более вероятным, чем его падение.