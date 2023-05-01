Долар затиснули у вузькому діапазоні

На календарі – 1 травня, але цього року (як і минулого) – жодних травневих свят та жодних шашликів. По-перше, холодно, а по-друге, всі святкові дні тепер робочі. Нічого, відпочинемо після нашої Перемоги...

Валютний ринок поступово занурюється у традиційну для літнього часу сонливість. Причина очевидна: активність бізнесу на тлі різкого падіння життя населення знижується. Та й самому населенню дедалі менше справи до придбання валюти: через зростання цін на продукти та предмети першої необхідності грошей після сплати комуналки та придбання їжі залишається дедалі менше.

Не дивно, що коливання курсу долара стають дедалі слабшими. Нагадаємо: у п'ятницю, 21 квітня, цінники на табло столичних оптових обмінних пунктів досягли позначок 38,25-38,27 гривень. Потім котирування пішли вниз і вже до середи долар подешевшав до 37,65 гривень. Така ціна виявилася привабливою для покупців, тож тренд знову розгорнувся нагору. Однак піднятися вище за 37,90 гривень долару знову не дали. Тут уже активізувалися продавці: близькість кінця місяця змушувала одних продавати валюту для того, щоб виплатити заробітну плату своїм працівникам, а інших погасити борги за кредитами та кредитними картками.

В результаті долар виявився затиснутим у вузькому діапазоні. Нижній його кордон умовно можна позначити цифрами 37,50–37,55 гривень, а верхній – 37,95–38,00 гривень. Звичайно ж, це не жорсткі рамки, і курс може ненадовго піднятися на кілька копійок вище або опуститися нижче, проте потім буде прагнути повернутися всередину зазначеного діапазону.

Зниження активності минулого тижня мало місце і на міжбанківському валютному ринку. Загальний обсяг операцій, проведений учасниками торгів, знизився порівняно з попереднім періодом. Як наслідок, знизилися й обсяги інтервенцій Національного банку: за період з 24 по 28 квітня він продав 444,74 млн. доларів, що на 115,33 млн. доларів менше, ніж з 17 по 21 квітня.

Слабка активність на готівковому валютному ринку відзначається й у понеділок, 1 травня. Долар, що трохи виріс на вихідних, знову падає в ціні через відсутність попиту. Так, якщо вранці в оптових обмінних пунктах столиці його продавали по 37,84-37,85 гривні, то до обіду – вже по 37,76-37,77 гривні. При цьому обсяги операцій, як повідомили порталу «Курс України» оператори готівкового ринку, дуже незначні.

Скільки коштуватиме долар у травні?

Проводячи паралель з минулими роками, деякі аналітики стверджують, що через сезонне зниження попиту на валюту очікується подальше падіння курсу долара. У той же час стиснення економіки та необхідність фінансування військових витрат (насамперед виплат військовим) означають високу ймовірність включення друкарського верстата. І тоді утримати курс на нинішньому рівні буде непросто. А гроші доведеться шукати: напередодні контрнаступу, що готується, питання з поверненням відібраних раніше виплат військовослужбовцям треба вирішувати будь-якими способами. Вже лунають пропозиції запровадити додатковий податок на продаж алкоголю, а отримані доходи направити на виплати військовим. Складно сказати, наскільки це серйозно, але якщо вже звучать такі ідеї, то ситуація – далека від стабільної та передбачуваної.

Найближчі два тижні курс долара спробує утриматися у зазначеному вище діапазоні. Втім, така «стабільність» навряд чи буде довгою. І відновлення зростання долара здається ймовірнішим, ніж його падіння.