В Украине перестали действовать льготы на ввоз генераторов и Starlink

С 1 мая в Украине закончилось действие налоговых льгот на ввоз генераторов и Starlink, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Гостаможни.

Таким образом, с 1 мая снова начисляются налог на добавленную стоимость и ввозная пошлина для таких товаров, как электрогенераторы, инверторы и другое подобное оборудование, системы для обеспечения спутникового доступа в интернет.

Под налогообложение также подпадают товары, которые бесплатно предоставляются Энергетическим сообществом как помощь для восстановления и ремонта инфраструктуры электроэнергетических предприятий.

В ноябре прошлого года Кабинет министров Украины освободил от ввозной пошлины и НДС оборудование спутникового интернета (Starlink), а также запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов.

Ранее Кабмин освободил от пошлин и НДС генераторы, электродвигатели и обогреватели.