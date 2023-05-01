В Україні перестали діяти пільги на ввезення генераторів та Starlink

З 1 травня в Україні закінчилася дія податкових пільг на ввезення генераторів та Starlink, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні Держмитниці.

Таким чином, з 1 травня знову нараховуються податок на додану вартість та ввізне мито для таких товарів, як електрогенератори, інвертори та інше обладнання, системи для забезпечення супутникового доступу в інтернет.

Під оподаткування також підпадають товари, які безкоштовно надаються Енергетичною спільнотою як допомога для відновлення та ремонту інфраструктури електроенергетичних підприємств.

У листопаді минулого року Кабінет міністрів України звільнив від ввізного мита та ПДВ обладнання супутникового інтернету (Starlink), а також запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів.

Раніше Кабмін звільнив від мит та ПДВ генератори, електродвигуни та обігрівачі.