Как обезопасить себя от Форекс-мошенников — актуальный и болезненный вопрос для всех трейдеров и инвесторов. Недобросовестные компании вредят не только материально, но и морально, особенно начинающим трейдерам, убивая их доверие к финансовым рынкам и уверенность в своих силах. К сожалению, мошенники существуют везде, где вращаются большие деньги, и сфера Форекс не является исключением.

Traders Union, с целью защитить трейдеров от обмана и предупредить о возможной опасности, обновили ранее опубликованный рейтинг под названием "Брокеры-мошенники".

Мошенники на валютном рынке: антирейтинг TU

На официальном сайте Traders Union можно увидеть, что список опасных компаний состоит из нескольких десятков страниц. Это не удивительно, ведь злоумышленники на Форекс появляются регулярно. Но как только их имена и репутация становятся известны, они оказываются в черном списке, "антирейтинге" TU. Регулярно просматривая этот рейтинг и принимая во внимание его содержимое, трейдеры будут чувствовать себя увереннее на Форексе и смогут избежать брокеров-мошенников. Ниже приведены компании, с которыми Traders Union категорически не советуют иметь дело:

24Fx. В черный список попала из-за массовых отказов в выплате прибыли клиентам и постоянных изменений, внесенных в торговые условия без предупреждения.

24options. Агрессивная реклама, замалчивание возможных рисков, недостаточная прозрачность условий торговли и отсутствие регулятора — причины, по которым TU отнесли компанию к мошенникам.

4XP. Компания, которая занимается обманом клиентов и не выплачивает им прибыль, отказывает в выводе средств без объяснения или по выдуманным причинам. С высокой вероятностью является "Форекс-кухней".

Эксперты Traders Union посоветовали трейдерам остерегаться еще и таких компаний, как 770Capital, Absolute Markets, ACFX, Adamant Finance и многих других.

Как избежать мошенников на Форексе? Полезные советы от экспертов TU

Чтобы помочь трейдерам обезопасить себя и свои средства от мошенников, аналитики Traders Union дали несколько полезных советов.

Сверяться с "Белым списком", то есть рейтингом TU, куда входят лучшие компании, юридически прозрачные и надежные.

Убедиться, что брокер зарегистрирован и регулируется соответствующими органами, обеспечивающими правовую защиту и безопасность инвесторов.

Перед началом инвестирования узнать стоимость операций и других комиссий, которые брокер может взимать.

Не депонировать большую сумму денег на счет, пока не будет уверенности в надежности брокера и его платформы.

Тщательно изучить пользовательское соглашение и другие документы, предоставляемые брокером на предмет потенциальных подводных камней.

Регулярно проверять свой счет и все операции, чтобы вовремя обнаруживать подозрительную деятельность.

Не делиться своей личной информацией с представителями брокера. Никогда не отправлять копии документов, содержащих личную информацию.

Никогда не открывать ссылки и вложенные файлы, полученные от представителей брокера. Это может быть попытка мошенничества или фишинга.

Не доверять "горячим" предложениям, которые кажутся очень выгодными, без внимательного анализа и понимания рисков.

Конечно, перед тем как доверить свои средства брокеру, нужно провести еще и собственное исследование его репутации, регулирования и торговых условий, поскольку ответственность за свои действия на Форексе несет только сам трейдер