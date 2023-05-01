Як уникнути шахраїв на Форекс? Корисні поради від експертів

Як убезпечити себе від Форекс-шахраїв — актуальне і болюче питання для всіх трейдерів та інвесторів. Непорядні компанії шкодять не тільки матеріально, але й морально, особливо трейдерам-початківцям, вбиваючи їхню довіру до фінансових ринків та впевненість у своїх силах. На жаль, шахраї існують скрізь, де обертаються великі гроші, і сфера Форекс не є виключенням.

Traders Union, з метою захистити трейдерів від обману та попередити про можливу небезпеку, оновили раніше опублікований рейтинг під назвою “Брокери-шахраї”.

Злодії на валютному ринку: антирейтинг TU

На офіційному сайті Traders Union можна побачити, що список небезпечних компаній складається з декількох десятків сторінок. Це не дивно, адже злодії на Форексі з’являються регулярно. Але щойно їх імена та репутація стають відомі, вони опиняються у чорному списку, “антирейтингу” TU. Регулярно переглядаючи цей рейтинг та беручи до уваги його вміст, трейдери почуватимуться впевненіше на Форексі та зможуть уникнути брокерів-шахраїв. Нижче наведено компанії, з якими Traders Union категорично не радять мати справу:

24Fx. До чорного списку потрапила через масові відмови у виплаті прибутку клієнтів та постійні зміни торгових умов без попередження.

24options. Агресивна реклама, замовчування можливих ризиків, недостатня прозорість умов торгівлі та відсутність регулятора — причини, з яких TU віднесли компанію до шахраїв.

4XP. Компанія, яка займається обманом клієнтів і не виплачує їм прибуток, відмовляє у виводі коштів без пояснення або з вигаданих причин. З високою вірогідністю є “Форекс-кухнею”.

Експерти Traders Union порадили трейдерам остерігатися ще й таких компаній, як 770Capital, Absolute Markets, ACFX, Adamant Finance та багато інших.

Як уникнути шахраїв на Форексі? Корисні поради від експертів TU

Щоб допомогти трейдерам убезпечити себе та свої кошти від шахраїв, аналітики Traders Union дали декілька корисних порад:

Звірятися з “Білим списком”, тобто рейтингом TU, куди входять найкращі компанії, юридично прозорі та надійні.

Переконатися, що брокер зареєстрований та регулюється відповідними органами, які забезпечують правовий захист та безпеку інвесторів.

Перед початком інвестування дізнатись про вартість операцій та інших комісій, які брокер може збирати.

Не депонувати велику суму грошей на рахунок, поки не буде впевненості у надійності брокера та його платформи.

Ретельно вивчити угоду користувача та інші документи, які надаються брокером, на предмет потенційних підводних каменів.

Регулярно перевіряти свій рахунок та всі операції, щоб вчасно виявляти підозрілу діяльність.

Не ділитися своєю особистою інформацією з представниками брокера. Ніколи не надсилати копії документів, які містять особисту інформацію.

Ніколи не відкривати посилання та вкладені файли, які були надіслані від представників брокера. Це може бути спроба шахрайства або фішингу.

Не довіряти "гарячим" пропозиціям, які здаються надзвичайно вигідними, без уважного аналізу та розуміння ризиків.

Звісно ж, перед тим як довірити свої кошти брокеру, варто провести ще й власне дослідження його репутації, регулювання та торговельних умов, оскільки відповідальність за свої дії на Форексі несе тільки сам трейдер.