В Крыму раздаются взрывы: оккупанты говорят, что сбили беспилотник

Оккупанты в Крыму утверждают, что их ПВО сбила беспилотник на западе полуострова, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов в Telegram, так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, Крым.Реалии.

По словам Аксенова, ПВО сбила беспилотник на западе Крыма. Развожаев утверждает, что "силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде".

До этого анонимные Telegram-каналы в Крыму сообщили, что в поселке Заозерное под Евпаторией в небе видны следы, характерные для работы систем ПВО.