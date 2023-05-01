У Криму лунають вибухи: окупанти кажуть, що збили безпілотник
Окупанти в Криму стверджують, що їхня ППО збила безпілотник на заході півострова, повідомляє Українська правда.
Об этом сообщил так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов в Telegram, так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв в Telegram, Крим.Реалії.
За словами Аксьонова, ППО збила безпілотник на заході Криму. Развожаев стверджує, що "сили флоту у взаємодії з ППО зараз відбивають атаку ворожих БПЛА на зовнішньому рейді".
До цього анонімні Telegram-канали в Криму повідомили, що у селищі Заозерне під Євпаторією в небі видно сліди, характерні для роботи систем ППО.