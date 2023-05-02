Возврат 30 тысяч гривен военным: в Раде хотят отложить вопрос

Закон о возврате доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен не будут подавить на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого в Раде создадут рабочую группу по решению вопросов.﻿ Об этом, со ссылкой на руководителя президентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Арахамия высказался против голосования в Раде постановления №8312-П, после чего закон о возвращении выплат военным нужно подавать на подпись президенту.

По его словам, вопросы военных нельзя решать без участия самих военных.

"Поэтому будем предлагать отложить рассмотрение постановления №8312-П и немедленно создать рабочую группу из представителей Верховной рады, правительства и силового блока, чтобы наработать финальное решение по чувствительному для общества вопросу оплаты труда наших защитников" , - сообщил он.

Арахамия обнародовал письмо руководства силовых ведомств, которое высказалось против решения Верховной рады о возврате доплат в 30 тысяч гривен в том виде, как оно было принято.

Письмо подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили .

Верховная рада 10 апреля поддержала возврат надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что решение Верховной рады о возврате доплат всем военным на уровне 30 тысяч гривен усложняет переговоры с МВФ, поскольку противоречит обязательствам украинских властей.