Повернення 30 тисяч гривень військовим: у Раді хочуть відкласти питання

Закон про повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень не будуть подавити на підпис президенту Володимиру Зеленському. Замість цього в Раді створять робочу групу для розв'язання питань.﻿ Про це, з посиланням на керівника президентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Арахамія висловився проти голосування в Раді постанови № 8312-П, після чого закон про повернення виплат військовим потрібно подавати на підпис президенту.

За його словами, питання військових не можна вирішувати без участі самих військових.

"Тому будемо пропонувати відкласти розгляд постанови №8312-П і негайно створити робочу групу з представників Верховної ради, уряду та силового блоку, щоб напрацювати фінальне рішення стосовно чутливого для суспільства питання оплати праці наших захисників" , - повідомив він.

Арахамія оприлюднив лист керівництва силових відомств, яке висловилося проти рішення Верховної ради щодо повернення доплат у 30 тисяч гривень в тому вигляді, як воно було прийняте.

Лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, у розмірі 30 тисяч гривень.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що рішення Верховної ради про повернення доплат усім військовим на рівні 30 тисяч гривень ускладнює переговори з МВФ, оскільки протиричіть зобов’язанням української влади.