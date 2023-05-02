ОВА: Враг обстрелял Херсон и область
Российские военные 2 мая обстреляли Херсона и села в области, в результате чего трое людей погибли, пятеро - получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, враг укрыл огнем села Кизомыс и Велетенское Белозерской громады.
В Велетенском погиб 28-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают необходимую медпомощь.
Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела Херсона и нескольких сел Белозерской громады погибли трое жителей и пятеро получили ранения.
По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.