ОВА: Враг обстрелял Херсон и область

Российские военные 2 мая обстреляли Херсона и села в области, в результате чего трое людей погибли, пятеро - получили ранения. Об этом сообщил﻿ глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг укрыл огнем села Кизомыс и Велетенское Белозерской громады.

В Велетенском погиб 28-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают необходимую медпомощь.

Херсонская областная прокуратура сообщила﻿, что в результате обстрела Херсона и нескольких сел Белозерской громады погибли трое жителей и пятеро получили ранения.

По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.