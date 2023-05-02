ОВА: Ворог обстріляв Херсон та область

ОВА: Ворог обстріляв Херсон та область
Фото: Facebook

Російські військові 2 травня обстріляли Херсон і села в області, внаслідок чого троє людей загинули, п'ятеро - отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог вкрив вогнем села Кізомис та Велетенське Білозерське громади.

У Велетенському загинув 28-річний чоловік. Ще чотири особи отримали поранення, їх госпіталізували до Херсона, де лікарі надають необхідну медичну допомогу.

Херсонська обласна прокуратура повідомила , що внаслідок обстрілу Херсона та кількох сіл Білозерської громади загинули троє мешканців і п'ятеро отримали поранення.

За попередніми даними, окупанти здійснили артобстріл мирного населення та завдали авіаударів. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.

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