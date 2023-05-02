На Брянщине в России неизвестные снова отправили поезд под откос

В Брянской области неизвестные совершили подрыв железнодорожного полотна, в результате сошли с путей и опрокинулись несколько вагонов, сообщает Деловая столица.

Железнодорожное полотно подорвали в районе посёлка Снежетьская на выезде из Фокинского района Брянска со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Отмечается, что из-за взрыва опрокинулись 20 вагонов грузового состава. На место едут экстренные службы.

По словам очевидцев, перед аварией прозвучало несколько взрывов.

По информации РЖД, пострадавших нет, открытого горения тоже. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега, где все случилось, приостановлено.