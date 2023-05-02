На Брянщині в Росії невідомі знову відправили поїзд під укіс

На Брянщині в Росії невідомі знову відправили поїзд під укіс
Фото: РосЗМІ

У Брянській області невідомі здійснили підрив залізничного полотна, в результаті зійшли з колій та перекинулися кілька вагонів, повідомляє Ділова столиця.

Залізничне полотно підірвали в районі селища Сніжецька на виїзді з Фокінського району Брянська з посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що через вибух перекинулися 20 вагонів вантажного складу. На місце їдуть екстрені служби.

За словами очевидців, перед аварією пролунало кілька вибухів.

За інформацією РЖД, постраждалих немає, відкритого горіння теж. Рух на ділянці Сніжецька — Білі Береги, де все сталося, припинено.

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