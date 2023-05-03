ВСУ за сутки ликвидировали более полутысячи оккупантов – Генштаб
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 520 российских военных, 1 их танк, 6 бронемашин и 16 артиллерийских систем.
Сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили 191 940 человек.
Также уничтожено:
- танков - 3 702 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 7199 (+6) ед;
- артиллерийских систем - 2 946 (+16) ед;
- РСЗО - 544 (+0) ед;
- средств ПВО - 300 (+2) ед;
- самолетов - 308 (+0) ед;
- вертолетов - 294 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2505 (+28);
- крылатых ракет - 947 (+0);
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 5865 (+14) ед;
- специальной техники - 363 (+3).
Данные уточняются.