ЗСУ за добу ліквідували понад півтисячі окупантів – Генштаб
За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові минулої доби ліквідували 520 російських військових, 1 їхній танк, 6 бронемашин і 16 артилерійських систем.
Повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становили 191 940 осіб.
Також знищено:
- танків - 3702 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 7199 (+6) од.;
- артилерійських систем – 2 946 (+16) од.;
- РСЗВ - 544 (+0) од.;
- засобів ППО – 300 (+2) од.;
- літаків – 308 (+0) од.;
- вертольотів – 294 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2505 (+28);
- крилатих ракет – 947 (+0);
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5865 (+14) од.;
- спеціальної техніки – 363 (+3).
Дані уточнюються.