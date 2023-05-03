ЗСУ за добу ліквідували понад півтисячі окупантів – Генштаб

ЗСУ за добу ліквідували понад півтисячі окупантів – Генштаб
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові минулої доби ліквідували 520 російських військових, 1 їхній танк, 6 бронемашин і 16 артилерійських систем.

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становили 191 940 осіб.

Також знищено:

  • танків - 3702 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 7199 (+6) од.;
  • артилерійських систем – 2 946 (+16) од.;
  • РСЗВ - 544 (+0) од.;
  • засобів ППО – 300 (+2) од.;
  • літаків – 308 (+0) од.;
  • вертольотів – 294 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2505 (+28);
  • крилатих ракет – 947 (+0);
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5865 (+14) од.;
  • спеціальної техніки – 363 (+3).

Дані уточнюються.

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