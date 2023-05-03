В России заявили, что Украина атаковала Кремль

В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" оп кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента, сообщил Кремль. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль" , - сообщает издание "РИА Новости".

Издание пишет, что Путин не пострадал, других пострадавших и материального ущерба тоже нет.

Также они утверждают, что "в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы (летательные) аппараты были выведены из строя".

В Кремле также отметили, что "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".

Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

Издание "Медиазона" опубликовало видео атаки, которое выложили жители районов Якиманка-Замоскворечье. В телеграм-канале района сообщается, что местные жители слышали в районе Кремля "хлопок", который "по силе был похож на раскат грома". Кроме того, они видели в небе искры. После "хлопка" у Кремлевской стены заметили людей с фонарями.