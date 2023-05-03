У Росії заявили, що Україна атакувала Кремль

У прес-службі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівської резиденції президента РФ Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента, повідомив Кремль. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль" , - повідомляє видання "РИА Новости".

Видання пише, що Путін не постраждав, інших постраждалих та матеріальних збитків теж немає.

Також вони стверджують, що "в результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби (літальні) апарати були виведені з ладу".

У Кремлі також зазначили, що "російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".

Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" та "замахом на президента Росії".

Видання "Медіазону" опублікувало відео атаки, яке виклали мешканці районів Якиманка-Замоскворіччя. У телеграм-каналі району повідомляється, що місцеві жителі чули в районі Кремля "бавовну", яка "за силою була схожа на гуркіт грому". Крім того, вони бачили у небі іскри. Після "бавовни" біля Кремлівської стіни помітили людей із ліхтарями.