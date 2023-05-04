ГУР: Россияне готовятся к круговой обороне Мариуполя

Российские оккупанты готовятся к круговой обороне временно захваченного Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщил﻿ аместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Россияне готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне" , - заявил представитель ГУР.

По словам Скибицкого, оккупанты пытаются восстановить инфраструктуру портов для доставки военных грузов и стягивают в захваченные города войска для усиления обороны.