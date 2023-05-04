ГУР: Росіяни готуються до кругової оборони Маріуполя

Російські окупанти готуються до кругової оборони тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки МОУ генерал-майор Вадим Скибіцький.

"Росіяни готуються до оборони Маріуполя. І не тільки Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони" , - заявив представник ГУР.

За словами Скибицького, окупанти намагаються відновити інфраструктуру портів для доставки військових вантажів та стягують у захоплені міста війська для посилення оборони.