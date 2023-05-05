Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов и 16 артиллерийских систем

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов и 16 артиллерийских систем
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже 193 210 солдат, 3 710 танков и 2 978 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 193 210 (+620) человек ликвидировано,
  • танков − 3 710 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 224 (+8) ед,
  • артиллерийских систем − 2 978 (+16) ед,
  • РСЗО − 550 (+3) ед,
  • средств ПВО − 304 (+0) ед,
  • самолетов − 308 (+0) ед,
  • вертолетов − 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 540 (+17) ед,
  • крылатых ракет − 947 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 5 916 (+30) ед,
  • специальной техники − 373 (+3) ед.

Данные уточняются.

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