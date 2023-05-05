Генштаб: ЗСУ за добу знищили 620 окупантів та 16 артилерійських систем
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже 193 210 солдатів, 3 710 танків та 2 978 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
- танків − 3 710 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 7 224 (+8) од.,
- артилерійських систем − 2 978 (+16) од.,
- РСЗВ − 550 (+3) од.,
- засобів ППО − 304 (+0) од.,
- літаків − 308 (+0) од.,
- вертольотів − 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2540 (+17) од.,
- крилатих ракет − 947 (+0) од.,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од.,
- спеціальної техніки – 373 (+3) од.
Дані уточнюються.