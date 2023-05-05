Генштаб: ЗСУ за добу знищили 620 окупантів та 16 артилерійських систем

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 620 окупантів та 16 артилерійських систем
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже 193 210 солдатів, 3 710 танків та 2 978 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 710 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 7 224 (+8) од.,
  • артилерійських систем − 2 978 (+16) од.,
  • РСЗВ − 550 (+3) од.,
  • засобів ППО − 304 (+0) од.,
  • літаків − 308 (+0) од.,
  • вертольотів − 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2540 (+17) од.,
  • крилатих ракет − 947 (+0) од.,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од.,
  • спеціальної техніки – 373 (+3) од.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics