Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. «Аккордбанк» полностью погасил кредит рефинансирования

«Аккордбанк» полностью рассчитался с Национальным банком Украины по полученному ранее кредиту рефинансирования. Об этом в интервью изданию FinClub рассказал председатель правления банка Алексей Руднев. По его утверждению, банк в будущем не планирует пользоваться подобными кредитами.

Эта информация свидетельствует о крепком финансовом состоянии банка.

2. Unex Bank повышает процентные ставки по карточным счетам

В то время, как другие банки кинулись массово резать проценты, начисляемые на остатки на карточных счетах, Unex Bank, наоборот, с 10 мая анонсирует повышение.

В частности, по картам Unex Smart ставка будет увеличена до 5% для остатков от 100 до 100 000 грн и до 8% для остатков свыше 100 000 грн.

Для карт Unex Premium процентная ставка на остаток своих средств вырастет до 5,5% для сумм от 100 до 100 000 грн и до 8,5% для остатков свыше 100 000 грн.

Для карт Unex Salary+ standart ставка будет увеличена до 3% для остатков от 100 до 100 000 грн и до 4% для остатков свыше 100 000 грн.

В тарифном пакете Unex Salary+ premium ставка на остаток своих средств вырастет до 5,5% для сумм от 100 до 100 000 грн и до 8,5% для остатков свыше 100 000 грн.

3.Sportbank обновил тарифы по картам

В частности, была введена плата за неактивный счет (по которому за предыдущие 180 и более дней не было ни одной приходной или расходной операции) в размере 100 грн в месяц.

Впервые статус неактивного счета будет рассчитан 1 июня 2023 года.

Кроме того, банк вводит в обращение новую дебетовую карту «sport черная», которая будет доступна только для клиентов, разместивших депозит на сумму от 30 000 грн сроком от 3 месяцев. У данной карты будут следующие достоинства:

- выдача наличных в банкоматах в Украине и кассах «Таскомбанка» после превышения бесплатного лимита, а также в кассах других украинских банков – 0,9%, а не 2%;

- P2P-переводы средств на карты «Таскомбанка» и других банков через мобильное приложение Sportbank – без комиссии и без лимита (вместо 10 раз в месяц), но не более 30 000 гривен;

- P2P-переводы через внешние сервисы – без комиссии (вместо 2%+5 грн).

Пока карта еще недоступна к оформлению.

4. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам в национальной валюте

На уходящей неделе повышением процентных ставок по депозитным вкладам в гривне отметились сразу 2 крупных банка.

Kredobank с 2 мая повысил процентные ставки по депозитам «Прибыльный» и «Крафтовый». Теперь процентные ставки по этим депозитам на 4 месяца составляют 15% годовых, на 6 месяцев – 15,5% годовых.

Unex Bank c 5 мая повысил процентные ставки по всей линейке депозитов «Unex Максимум» на 3 месяца на 0,5%:

- с выплатой процентов ежемесячно – до 18,75% годовых;

- с выплатой процентов в конце срока – до 19% годовых;

- с выплатой процентов авансом – до 18,50% годовых. Для вкладов от 250 000 грн ставка увеличивается еще +0,25% годовых. Т.е., например, для депозита от 250 000 грн с выплатой процентов в конце срока процентная ставка составит 19,25% годовых.

5. Sense Bank снизил процентную ставку по депозиту на 3 дня

Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина») снизил процентную ставку по депозиту «Быстрый», который открывается сроком на 3 дня с возможностью автоматической пролонгации, с 12 до 10% годовых.

Несмотря на понижение ставки, данный вид депозита продолжает пользоваться исключительной популярностью среди клиентов из-за возможности быстрого доступа к своим деньгам.

6. Укрсиббанк прекратил открывать новые депозиты

Причину такого решения банк не объявляет.