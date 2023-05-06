Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. "Акордбанк" повністю погасив кредит рефінансування

Акордбанк повністю розрахувався з Національним банком України за отриманим раніше кредитом рефінансування. Про це в інтерв'ю газеті FinClub розповів голова правління банку Олексій Руднєв. За його твердженням, банк у майбутньому не планує користуватись подібними кредитами.

Ця інформація свідчить про міцний фінансовий стан банку.

2. Unex Bank підвищує процентні ставки за картковими рахунками

Тоді як інші банки кинулися масово різати відсотки, що нараховуються на залишки на карткових рахунках, Unex Bank, навпаки, з 10 травня анонсує підвищення.

Зокрема, за картками Unex Smart ставку буде збільшено до 5% для залишків від 100 до 100 000 грн та до 8% для залишків понад 100 000 грн.

Для карток Unex Premium процентна ставка на залишок своїх коштів зросте до 5,5% для сум від 100 до 100 000 грн та до 8,5% для залишків понад 100 000 грн.

Для карток Unex Salary+ standart ставка буде збільшена до 3% для залишків від 100 до 100 000 грн та до 4% для залишків понад 100 000 грн.

У тарифному пакеті Unex Salary+ premium ставка на залишок своїх коштів зросте до 5,5% для сум від 100 до 100 000 грн. та до 8,5% для залишків понад 100 000 грн.

3. Sportbank оновив тарифи за картами

Зокрема, було запроваджено плату за неактивний рахунок (за яким за попередні 180 і більше днів не було жодної прибуткової чи видаткової операції) у розмірі 100 грн на місяць.

Вперше статус неактивного рахунку буде розраховано 1 червня 2023 року.

Крім того, банк вводить в обіг нову дебетову картку «Sport чорна», яка буде доступна лише для клієнтів, які розмістили депозит на суму від 30 000 грн. терміном від 3 місяців. У даній карті будуть наступні переваги:

- видача готівки у банкоматах в Україні та касах «Таскомбанку» після перевищення безкоштовного ліміту, а також у касах інших українських банків – 0,9%, а не 2%;

- P2P-перекази коштів на картки «Таскомбанку» та інших банків через мобільний додаток Sportbank – без комісії та без ліміту (замість 10 разів на місяць), але не більше 30 000 гривень;

- P2P-перекази через зовнішні сервіси – без комісії (замість 2%+5 грн).

Поки що картка ще недоступна до оформлення.

4. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами у національній валюті

На наступному тижні підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами у гривні відзначилися відразу 2 великі банки.

Kredobank з 2 травня підвищив процентні ставки за депозитами «Прибутковий» та «Крафтовий». Наразі відсоткові ставки за цими депозитами на 4 місяці становлять 15% річних, на 6 місяців – 15,5% річних.

Unex Bank з 5 травня підвищив процентні ставки по всій лінійці депозитів Unex Максимум на 3 місяці на 0,5%:

- із виплатою відсотків щомісяця – до 18,75% річних;

- із виплатою відсотків наприкінці терміну – до 19% річних;

- із виплатою відсотків авансом – до 18,50% річних. Для вкладів від 250 000 грн. ставка збільшується ще +0,25% річних. Тобто, наприклад, для депозиту від 250 000 грн із виплатою відсотків наприкінці терміну процентна ставка становитиме 19,25% річних.

5. Sense Bank знизив процентну ставку за депозитом на 3 дні

Sense Bank (колишній "Альфа-банк Україна") знизив процентну ставку за депозитом "Швидкий", який відкривається терміном на 3 дні з можливістю автоматичної пролонгації, з 12 до 10% річних.

Незважаючи на зниження ставки, цей вид депозиту продовжує користуватися винятковою популярністю серед клієнтів через можливість швидкого доступу до своїх грошей.

6. Укрсиббанк припинив відкривати нові депозити

Причини такого рішення банк не оголошує.