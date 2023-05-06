В Крыму утром прогремели несколько взрывов: оккупанты сообщают о работе ПВО

В оккупированном Крыму утром 6 мая прогремели несколько взрывов. После этого местные жители заметили дым, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы слышали жители Красногвардейского района оккупированного полуострова. После этого местные начали публиковать кадры, на которых заметен дым.

"В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейск. В Красногвардейское был очень сильный хлопок" , - пишут местные.

Позже оккупационные "власти" Крыма заявили, что якобы на севере Крыма сработала ПВО.

Напомним, вечером 3 мая в Крыму сообщали о взрывах. Оккупанты заявили о "работе ПВО".

Как сообщалось, 29 апреля во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе.