У Криму вранці пролунало кілька вибухів: окупанти повідомляють про роботу ППО

В окупованому Криму зранку 6 травня пролунали декілька вибухів. Після цього місцеві жителі помітили дим, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи чули жителі Красногвардійському районі окупованого півострова. Після цього місцеві почали публікувати кадри, на яких помітний дим.

"О 8:05 добрий пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійськ. У Красногвардійську була дуже сильний хлопок" , - пишуть місцеві.

Пізніше окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито на півночі Криму спрацювала ППО.

Нагадаємо, ввечері 3 травня у Криму повідомляли про вибухи. Окупанти заявили про "роботу ППО".

Як повідомлялося, 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі.