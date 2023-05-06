Силы спецопераций показали новое видео из горящего Бахмута, в котором якобы Россия использовала фосфорные боеприпасы, сообщает Украинская правда.

"Мы выстояли! Месть не за горами!

Кадры ночного обстрела Бахмута фосфорными боеприпасами".

Бойцы ССО по-прежнему продолжают настаивать, что оккупанты использовали запрещенные фосфорные боеприпасы в Бахмуте.

Пока нет доказательств, это фосфор или зажигательные боеприпасы.

Справочно: Военные эксперты и расследователи отмечают, что в Украине и России нет на вооружении фосфорных боеприпасов.

Зато это могут быть зажигательные боеприпасы, которые тоже запрещены - их нельзя использовать в городах или рядом с ними.

Разрешается применение зажигательных боеприпасов по военным объектам, только если они удалены от гражданских.

Такие боеприпасы используют для создания массовых пожаров на местности с сухим растительным покровом с помощью легковоспламеняющихся горючих материалов.