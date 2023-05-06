Сили спецоперацій показали нове відео з палаючого Бахмута, в якому нібито Росія використала фосфорні боєприпаси, повідомляє Українська правда.

"Ми вистояли! Помста не за горами!

Кадри нічного обстрілу Бахмута фосфорними боєприпасами".

Бійці ССО, як і раніше, продовжують наполягати, що окупанти використали заборонені фосфорні боєприпаси у Бахмуті.

Наразі немає доказів, це фосфор чи запальні боєприпаси.

Довідково: Військові експерти та розслідувачі наголошують, що в Україні та Росії немає на озброєнні фосфорних боєприпасів.

Натомість це можуть бути запальні боєприпаси, які теж заборонені – їх не можна використовувати у містах або поруч з ними.

Дозволяється застосування запальних боєприпасів по військових об'єктах, лише якщо вони віддалені від цивільних.

Такі боєприпаси використовують для створення масових пожеж на місцевості з сухим рослинним покривом за допомогою легкозаймистих горючих матеріалів.