Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС

Н﻿а временно оккупированной Херсонщине российские захватчики отбирают у местных жителей катера. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера. Таким образом они пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях ВС РФ" , - говорится в сообщении Центра.

По данным ЦНС, оккупанты имеют проблемы с логистикой на оккупированных территориях юга Украины.