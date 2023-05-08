Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
На временно оккупированной Херсонщине российские захватчики отбирают у местных жителей катера. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера. Таким образом они пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях ВС РФ", - говорится в сообщении Центра.
По данным ЦНС, оккупанты имеют проблемы с логистикой на оккупированных территориях юга Украины.
"За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, который провалил планы по обеспечению катерами российских подразделений", – сообщили в Сопротивлении