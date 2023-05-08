Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
На тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники відбирають у місцевих жителів катери. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким чином вони намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях ЗС РФ" , - йдеться у повідомленні Центру.
За даними ЦНС, окупанти мають проблеми з логістикою на окупованих територіях півдня України.
"За направлення відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани щодо забезпечення катерами російських підрозділів" , – повідомили у Опорі.