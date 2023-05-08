Что будет с долларом в мае

На календаре – 8 мая. Сегодня Европа и все прогрессивное человечество отмечают День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Несмотря на то, что сейчас всего лишь первая декада мая, валютный рынок, как видим, окончательно погрузился в летнюю сонливость. Падение интереса как бизнеса, так и населения к покупке иностранной валюты все более бросается в глаза. Как сообщают порталу «Курс Украины» операторы из разных городов, «телефоны молчат». Как следствие, курс доллара и евро в Украине плавно снижается по отношению к гривне. А небольшие колебания заметны лишь тем, кто пристально наблюдает за происходящим на наличном валютном рынке (поскольку на межбанковском курс надежно «заморожен» и «забетонирован»).

За неделю доллар в Украине подешевел на 20 копеек. Утром понедельника 1 мая столичные оптовые обменные пункты предлагали наличного «американца» по 37,82-37,85 гривен, а сегодня те же торговые точки продают его по 37,62-37,65 гривен. По 37,65 гривен предлагают доллар также в Ужгороде и Черновцах, по 37,66 гривен – во Львове, по 37,67 гривен - в Днепре, по 37,68-37,69 – в Харькове, по 37,70 в Чернигове, Житомире, Одессе. Как видим, разница между областными центрами, которая раньше могла доходить до 20-30 копеек, сократилась до 8-10 копеек, что также свидетельствует о стабилизации ситуации.

Небольшой позитив на прошлой неделе имел место на межбанковском валютном рынке: объем интервенций, проведенных Национальным банком за период с 1 по 5 мая, сократился до 274,7 млн долларов, что в 1,6 раза меньше, чем неделей ранее. Впрочем, основной причиной снижения стало сокращение общего объема операций, проводимого участниками торгов. Валюты покупателям было нужно меньше, чем раньше, поэтому и Национальный банк потратил меньше своих резервов. Стоит ли этому радоваться? Вряд ли, так как это лишний раз свидетельствует о снижении активности не только малого и среднего, но и крупного бизнеса в Украине. Компании меньше зарабатывают, а значит, меньше рабочих мест, ниже уровень зарплат и поступлений в бюджет страны.

Что будет с долларом в мае? Сколько будет стоить доллар в мае?

Обозначенный ранее диапазон колебаний курса доллара 37,50-38,00 гривен сохраняет актуальность и на ближайшую неделю. Мы наблюдаем медленное движение к его нижней границе, однако по мере приближения к отметке 37,50 активизируются покупатели и, наоборот, уменьшается число желающих расстаться с долларами. Поэтому сделаем осторожное предположение, что даже если на предстоящей неделе доллар в какой-то из дней станут продавать дешевле 37,50 гривен, долго это не продлится, и уже к концу недели курс доллара вновь станет выше этого уровня.

Что может повлиять на курсообразование в ближайшие недели? Ключевым фактором, способным вызвать рост спроса на валюту (причем как наличную, так и безналичную) является решение Кабинета министров вернуть с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз на горюче-смазочные материалы (ГСМ) к довоенному уровню. Это приведет к росту стоимости бензина как в оптовой, так и в розничной торговле. Уже сейчас крупные импортеры ГСМ готовятся к этому событию, спеша завезти и растаможить партии горючего по старым (ныне действующим) правилам. Для закупок им понадобится больше валюты, чем до этого.

Что касается вопроса возврата выплат военным, находящимся в тылу, то эти «30 000» пока в подвешенном состоянии. По утверждению специалистов и некоторых народных депутатов, в Бюджете нет на это денег. Поэтому данный фактор временно можно не рассматривать.

Таким образом, ближайшие 1-2 недели на валютном рынке ожидаются такими же спокойными и малоактивными, как и прежде, а курс продолжит движение в вышеупомянутом диапазоне, периодически пытаясь вырваться из него вниз.