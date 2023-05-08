Що буде з доларом у травні

На календарі – 8 травня. Сьогодні Європа та все прогресивне людство відзначають День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. Незважаючи на те, що зараз лише перша декада травня, валютний ринок, як бачимо, остаточно поринув у літню сонливість. Падіння зацікавленності як бізнесу, так і населення до купівлі іноземної валюти дедалі більше впадає у очі. Як повідомляють порталу "Курс України" оператори з різних міст, "телефони мовчать". Як наслідок, курс долара та євро в Україні плавно знижується до гривні. А невеликі коливання помітні лише тим, хто уважно спостерігає за тим, що відбувається на готівковому валютному ринку (оскільки на міжбанківському курсі все надійно «заморожено» і «забетоновано»).

За тиждень долар в Україні здешевшав на 20 копійок. Вранці понеділка 1 травня столичні оптові обмінні пункти пропонували готівкового «американця» за 37,82-37,85 гривень, а сьогодні ті ж торгові точки продають його за 37,62-37,65 гривень. По 37,65 гривень пропонують долар також в Ужгороді та Чернівцях, по 37,66 гривень – у Львові, по 37,67 гривень – у Дніпрі, по 37,68-37,69 – у Харкові, по 37,70 у Чернігові, Житомирі, Одесі. Як бачимо, різниця між обласними центрами, яка раніше могла сягати 20-30 копійок, скоротилася до 8-10 копійок, що також свідчить про стабілізацію ситуації.

Невеликий позитив минулого тижня мав місце на міжбанківському валютному ринку: обсяг інтервенцій, проведених Національним банком за період з 1 по 5 травня, скоротився до 274,7 млн. доларів, що в 1,6 раза менше, ніж тижнем раніше. Втім, основною причиною зниження стало скорочення загального обсягу операцій, які проводять учасники торгів. Валюти покупцям потрібно менше, ніж раніше, тому і Національний банк витратив менше своїх резервів. Чи варто цьому радіти? Навряд, адже це вкотре свідчить про зниження активності не лише малого та середнього, а й великого бізнесу в Україні. Компанії менше заробляють, а отже, менше робочих місць, нижчий рівень зарплат та надходжень до бюджету країни.

Що буде з доларом у травні? Скільки коштуватиме долар у травні?

Зазначений раніше діапазон коливань курсу долара 37,50-38,00 гривень зберігатиме актуальність і на найближчий тиждень. Ми спостерігаємо повільний рух до його нижньої межі, однак у міру наближення до позначки 37,50 активізуються покупці і, навпаки, зменшується кількість охочих розлучитися з доларами. Тому зробимо обережне припущення, що навіть якщо наступного тижня долар у якийсь із днів продаватиме дешевше 37,50 гривень, довго це не триватиме, і вже до кінця тижня курс долара знову стане вищим за цей рівень.

Що може вплинути на курсоутворення найближчими тижнями? Ключовим фактором, здатним викликати зростання попиту на валюту (причому як готівкову, так і безготівкову) є рішення Кабінету міністрів повернути з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) та акциз на пально-мастильні матеріали (ПММ) до довоєнного рівня. Це призведе до зростання вартості бензину як в оптовій, так і роздрібній торгівлі. Вже зараз великі імпортери ПММ готуються до цієї події, поспішаючи завезти та розмитнити партії пального за старими (нині діючими) правилами. Для закупівлі їм знадобиться більше валюти, ніж раніше.

Щодо питання повернення виплат військовим, які перебувають у тилу, то ці «30 000» поки що у підвішеному стані. За твердженням фахівців та деяких народних депутатів, у Бюджеті немає на це грошей. Тому цей фактор тимчасово можна не розглядати.

Таким чином, найближчі 1-2 тижні на валютному ринку очікуються такими ж спокійними та малоактивними, як і раніше, а курс продовжить рух у вищезгаданому діапазоні, періодично намагаючись вирватися з нього вниз.