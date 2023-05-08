Минобороны показало видео "охоты" на "Шахедов" в ночном небе над Киевом

Минобороны Украины опубликовало видео "охоты" за российскими дронами над Киевом в ночь на 8 мая, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение в Twitter Минобороны Украины.

"Прошлой ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников! 30 из них были направлены на Киев".

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!30 of them targeted Kyiv.On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis - ruscists - are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023

На видео видно, как в ночном небе летят очереди трассирующих пуль, а также слышен мощный взрыв.

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