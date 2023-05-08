Минобороны показало видео "охоты" на "Шахедов" в ночном небе над Киевом

Минобороны показало видео "охоты" на "Шахедов" в ночном небе над Киевом
Фото: Скриншот

Минобороны Украины опубликовало видео "охоты" за российскими дронами над Киевом в ночь на 8 мая, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение в Twitter Минобороны Украины.

"Прошлой ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников! 30 из них были направлены на Киев".

На видео видно, как в ночном небе летят очереди трассирующих пуль, а также слышен мощный взрыв.

Предыстория:

  • В результате ночной атаки беспилотников есть разрушения в разных районах Киева.
  • Ночью 8 мая российская стратегическая авиация нанесла удары ракетами Х-22 по Одесской области, в области вспыхнули пожары.
  • Этой ночью защитники уничтожили все 35 "Шахедов", которые атаковали Украину. В Воздушных силах уточнили, что 35 ударных беспилотников враг направил на Киевщину.

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