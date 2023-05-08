Міноборони показало відео "полювання" на "Шахедів" в нічному небі над Києвом
Міноборони України опублікувало відео "полювання" за російськими дронами "над Києвом у ніч на 8 травня, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення у Twitter Міноборони України.
"Минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників! 30 з них були спрямовані на Київ".
На відео видно, як у нічному небі летять черги трасуючих куль, а також чути потужний вибух.
Передісторія:
- Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва.
- Вночі 8 травня російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі.
- Цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну. У Повітряних силах уточнили, що 35 ударних безпілотників ворог спрямував на Київщину.