Силы обороны за сутки уничтожили 650 оккупантов и 13 вражеских артсистем

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 195 620 военных, 3 734 танков, 7 258 ББМ и 955 крылатых ракет.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 195 620 (+650) человек ликвидировано,

танков − 3 734 (+4) ед,

боевых бронированных машин − 7 258 (+4) ед,

артиллерийских систем − 3 031 (+13) ед,

РСЗО − 554 (+0) ед,

средств ПВО − 307 (+1) ед,

самолетов − 308 (+0) ед,

вертолетов − 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 618 (+4) ед,

крылатых ракет − 955 (+8),

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 5 969 (+11) ед,

специальной техники − 388 (+4) ед.

Данные уточняются.