Силы обороны за сутки уничтожили 650 оккупантов и 13 вражеских артсистем

Силы обороны за сутки уничтожили 650 оккупантов и 13 вражеских артсистем
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 195 620 военных, 3 734 танков, 7 258 ББМ и 955 крылатых ракет.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 195 620 (+650) человек ликвидировано,
  • танков − 3 734 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 258 (+4) ед,
  • артиллерийских систем − 3 031 (+13) ед,
  • РСЗО − 554 (+0) ед,
  • средств ПВО − 307 (+1) ед,
  • самолетов − 308 (+0) ед,
  • вертолетов − 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 618 (+4) ед,
  • крылатых ракет − 955 (+8),
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 5 969 (+11) ед,
  • специальной техники − 388 (+4) ед.

Данные уточняются.

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