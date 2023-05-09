Сили оборони за добу знищили 650 окупантів та 13 ворожих артсистем

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових, 3 734 танки, 7 258 ББМ і 955 крилатих ракет.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,

танків − 3 734 (+4) од.,

бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од.,

артилерійських систем – 3 031 (+13) од.,

РСЗВ − 554 (+0) од.,

засобів ППО − 307 (+1) од.,

літаків − 308 (+0) од.,

вертольотів − 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 618 (+4) од.,

крилатих ракет - 955 (+8),

кораблів/катерів − 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од.,

спеціальної техніки – 388 (+4) од.

Дані уточнюються.