Сили оборони за добу знищили 650 окупантів та 13 ворожих артсистем

Сили оборони за добу знищили 650 окупантів та 13 ворожих артсистем
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових, 3 734 танки, 7 258 ББМ і 955 крилатих ракет.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 734 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од.,
  • артилерійських систем – 3 031 (+13) од.,
  • РСЗВ − 554 (+0) од.,
  • засобів ППО − 307 (+1) од.,
  • літаків − 308 (+0) од.,
  • вертольотів − 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 618 (+4) од.,
  • крилатих ракет - 955 (+8),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од.,
  • спеціальної техніки – 388 (+4) од.

Дані уточнюються.

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