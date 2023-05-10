Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили почти 700 солдат РФ

Согласно данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 690 оккупантов, 2 танка, 6 дронов, 18 ББМ и другую технику врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 196310 (+690) человек ликвидировано,

танков – 3736 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 7275 (+18) ед,

артиллерийских систем – 3039 (+8) ед,

РСЗО – 555 (+1) ед,

средств ПВО – 308 (+1) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 294 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2624 (+6),

крылатых ракет – 970 (+15),

кораблей / катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5974 (+5) ед,

специальной техники – 389 (+1).