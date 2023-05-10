Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 700 солдатів РФ

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські захисники знищили ще 690 окупантів, 2 танки, 6 дронів, 18 ББМ та іншу техніку ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 196310 (+690) осіб ліквідовано,

танків - 3736 (+2) од.

бойових броньованих машин – 7275 (+18) од.,

артилерійських систем – 3039 (+8) од.,

РСЗВ – 555 (+1) од.,

засобів ППО – 308 (+1) од.,

літаків – 308 (+0) од.,

вертольотів – 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),

крилатих ракет - 970 (+15),

кораблів/катерів – 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од.,

спеціальної техніки – 389 (+1).