Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 700 солдатів РФ
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські захисники знищили ще 690 окупантів, 2 танки, 6 дронів, 18 ББМ та іншу техніку ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 196310 (+690) осіб ліквідовано,
- танків - 3736 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 7275 (+18) од.,
- артилерійських систем – 3039 (+8) од.,
- РСЗВ – 555 (+1) од.,
- засобів ППО – 308 (+1) од.,
- літаків – 308 (+0) од.,
- вертольотів – 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
- крилатих ракет - 970 (+15),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 389 (+1).
"Дані уточнюються" , - додають у штабі.