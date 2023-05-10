Россияне обстреляли из артиллерии Никополь и Марганец: повреждены дома

В среду, 10 мая, российские оккупационные войска обстреляли Никополь и Марганецкую громаду из артиллерии, в результате чего были повреждены три частных дома, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

"Истерзанное промышленное предприятие, три частных дома, несколько хозяйственных сооружений, газопровод, авто — таковы последствия обстрелов района" , — рассказал Лукашук.

По его словам, российские оккупанты били из тяжелой артиллерии и атаковали с беспилотников. В течение дня было зафиксировано четыре обстрела. К счастью, обошлось без жертв.

"Впереди еще много вызовов и испытаний, но украинцы никогда не уступят свободу и достоинство. Держатся наши славные Силы обороны, держится и Украина. Победительная борьба продолжается" , — подчеркнул Лукашук.

Напомним, в среду, 10 мая, российские военные обстреляли из артиллерии Волчанск Харьковской области, в результате чего погиб гражданский мужчина.