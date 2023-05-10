Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь та Марганець: пошкоджені будинки

У середу, 10 травня, російські окупаційні війська обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з артилерії, внаслідок чого було пошкоджено три приватні будинки, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука в Telegram.

"Понівечене промислове підприємство, три приватні будинки, декілька господарських споруд, газогін, авто — такі наслідки обстрілів району" , — розповів Лукашук.

За його словами, російські окупанти гатили з важкої артилерії і атакували з безпілотників. Протягом дня було зафіксовано чотири обстріли. На щастя, обійшлось без жертв.

"Попереду ще багато викликів і випробувань, але українці ніколи не поступляться свободою та гідністю. Тримаються наші славетні Сили оборони, тримається і Україна. Звитяжна боротьба триває" , — підкреслив Лукашук.

Нагадаємо, у середу, 10 травня, російські військові обстріляли з артилерії Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого загинув цивільний чоловік.