ЦНС: Оккупанты вывозят имущество из госучреждений на юге Украины
Оккупанты вывозят в Россию документацию и имущество из захваченных ими украинских государственных учреждений в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупационные администрации временно оккупированных территорий Запорожья и Херсонщины массово прекращают свою деятельность.
Документацию, оргтехнику и другое имущество украинских государственных учреждений, в которых ранее размещались оккупанты, вывозят в РФ.
Часть коллаборационистов с семьями также уже выехали на территорию РФ", - сообщают в Центре.
По данным ЦНС, россияне также вывозят медицинскую аппаратуру из больниц, которые находятся на временно оккупированной территории юга Украины