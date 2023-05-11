ЦНС: Оккупанты вывозят имущество из госучреждений на юге Украины

Оккупанты вывозят в Россию документацию и имущество из захваченных ими украинских государственных учреждений в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупационные администрации вр ﻿﻿ еменно оккупированных территорий Запорожья и Херсонщины массово прекращают свою деятельность.

Документацию, оргтехнику и другое имущество украинских государственных учреждений, в которых ранее размещались оккупанты, вывозят в РФ.

Часть коллаборационистов с семьями также уже выехали на территорию РФ" , - сообщают в Центре.

По данным ЦНС, россияне также вывозят медицинскую аппаратуру из больниц, которые находятся на временно оккупированной территории юга Украины