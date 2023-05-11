ЦНС: Окупанти вивозять майно з держустанов на півдні України

Окупанти вивозять до Росії документацію та майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях. Про це повідомляє Центр національного спротиву .

"Окупаційні адміністрації вчасно окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини масово припиняють свою діяльність.

Документацію, оргтехніку та інше майно українських державних установ, у яких раніше розміщувалися окупанти, вивозять до РФ.

Частина колабораціоністів із сім'ями також вже виїхали на територію РФ" , - повідомляють у Центрі.

За даними ЦНС, росіяни також вивозять медичну апаратуру з лікарень, які перебувають на тимчасово окупованій території півдня України