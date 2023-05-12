Генштаб: Украинские защитники уничтожили за сутки 750 оккупантов

Генштаб: Украинские защитники уничтожили за сутки 750 оккупантов
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 750 захватчиков, 5 вражеских танков и 15 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 197670 (+750) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3745 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7295 (+8) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 3068 (+15) ед,
  • РСЗО ‒ 559 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 312 (+2) ед,
  • самолетов ‒ 308 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2636 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 970 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5996 (+12) ед,
  • специальной техники ‒ 393 (+2).

Данные уточняются.

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