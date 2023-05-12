Генштаб: Украинские защитники уничтожили за сутки 750 оккупантов
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 750 захватчиков, 5 вражеских танков и 15 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 197670 (+750) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3745 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7295 (+8) ед,
- артиллерийских систем ‒ 3068 (+15) ед,
- РСЗО ‒ 559 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 312 (+2) ед,
- самолетов ‒ 308 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2636 (+9),
- крылатых ракет ‒ 970 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5996 (+12) ед,
- специальной техники ‒ 393 (+2).
Данные уточняются.